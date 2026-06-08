Россиянин нашел полмиллиона рублей в лифте и угодил под статью

В Саратовской области мужчина подобрал чужую борсетку в лифте и поплатился

В Балаково раскрыли кражу полумиллиона рублей из лифта жилого дома, сообщает полиция Саратовской области.

В дежурную часть обратился 46-летний житель города и заявил, что 2 июня между 17:30 и 18:00 у него похитили борсетку с 520 тыс. рублей. Мужчина предположил, что мог выронить ее в лифте.

Сотрудники МВД возбудили по факту кражи уголовное дело и установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее несудимый мужчина. Он признался, что увидел борсетку в лифте, обнаружил в крупную сумму денег и перевел наличные себе на банковский счет.

Денежные средства на счету подозреваемого арестовали. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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