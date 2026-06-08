Врач объяснил, можно ли садиться за руль после кваса, кефира и безалкогольного пива

Нарколог Рудковский: после кваса и кефира за руль можно через 10-15 минут

Квас, кефир и безалкогольное пиво формально не считаются алкогольными (или содержат минимальное количество этанола), но в реальности, особенно для водителей, все не так однозначно. Психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский рассказал «Газете.Ru»: важно учитывать не только состав, но и контекст употребления.

«Даже в безалкогольных напитках может содержаться небольшое количество алкоголя — обычно до 0,5%. Это не приводит к опьянению, но в отдельных ситуациях может фиксироваться приборами», — объясняет специалист.

Квас и кефир — продукты естественного брожения. В них действительно присутствуют следы этанола, но их концентрация минимальна и не оказывает значимого влияния на психомоторные функции. Аналогичная ситуация с безалкогольным пивом: оно проходит специальную обработку, но полностью исключить алкоголь из состава невозможно.

С медицинской точки зрения такие дозировки не вызывают опьянения и не ухудшают реакцию водителя. Однако есть нюанс, который часто упускается. После употребления этих напитков в выдыхаемом воздухе кратковременно может фиксироваться алкоголь — особенно если речь идет о свежем квасе или недавно выпитом напитке.

«Это так называемый остаточный эффект. Он связан не с состоянием опьянения, а с тем, что алкоголь еще присутствует в полости рта и верхних дыхательных путях. Через короткое время показатель возвращается к нулю», — поясняет Рудковский.

Именно поэтому стоит соблюдать простое правило: после употребления кваса, кефира или безалкогольного пива стоит подождать 10–15 минут перед тем, как садиться за руль. За это время показатели стабилизируются, и риск спорных ситуаций снижается.

Отдельно врач обращает внимание на количество. Если речь идет о больших объемах — например, несколько литров кваса за короткое время — теоретически возможно более заметное накопление этанола. Хотя такие случаи редки, они все же могут повлиять на результаты проверки.

Также важно учитывать индивидуальные особенности организма и общее состояние. Усталость, недосып, приём лекарств могут сами по себе снижать концентрацию и скорость реакции, независимо от напитков.

«Сами по себе квас, кефир или безалкогольное пиво не делают человека пьяным. Но в вопросах вождения лучше исключать любые факторы, которые могут вызвать сомнения или повлиять на безопасность», — подчеркивает Антон Рудковский.

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