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Большинство россиян поддержали сокращение рабочей недели

SuperJob: более половины опрошенных россиян выступили за четырехдневную неделю
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Каждый второй работающий россиянин поддерживает идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob, пишет РИА Новости.

Согласно опросу, за введение четырехдневки высказались 53% респондентов. Против выступили 24%, еще 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года уровень поддержки этой идеи практически не изменился, увеличившись на два процентных пункта.

Женщины поддерживают сокращенную рабочую неделю немного чаще мужчин — 54% против 52%. При этом с возрастом число сторонников четырехдневки снижается. Среди россиян до 35 лет ее поддерживают 64% опрошенных, тогда как среди граждан старше 45 лет — 39%.

Также различия наблюдаются в зависимости от уровня дохода. Среди зарабатывающих до 150 тыс. рублей в месяц идею одобряют 52–53% участников опроса, а среди тех, чей доход превышает эту сумму, — 45%.

Если четырехдневная рабочая неделя будет введена, дополнительный выходной большинство россиян готовы посвятить семье или отдыху — такие варианты выбрали по 31% респондентов. Еще 15% планируют заниматься самообразованием, по 11% — домашними делами и подработкой. По 10% опрошенных намерены посвятить свободное время личным делам или активному отдыху, а 9% — хобби.

Женщины чаще мужчин говорили о времени с семьей, домашних делах и путешествиях. Мужчины чаще выбирали подработку и активный отдых.

При этом работодатели пока не проявляют интереса к переходу на новый график. В 88% компаний вопрос сокращения рабочей недели даже не обсуждался. Только в 2% организаций такую возможность считают допустимой, в 4% — отвергают. Компаний, где четырехдневная рабочая неделя уже действует, оказалось менее 1%.

Ранее эксперт заявила, что компании могут ввести четырехдневку без снижения производительности.

 
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