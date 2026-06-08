Большинство россиян поддержали сокращение рабочей недели

Каждый второй работающий россиянин поддерживает идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob, пишет РИА Новости.

Согласно опросу, за введение четырехдневки высказались 53% респондентов. Против выступили 24%, еще 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года уровень поддержки этой идеи практически не изменился, увеличившись на два процентных пункта.

Женщины поддерживают сокращенную рабочую неделю немного чаще мужчин — 54% против 52%. При этом с возрастом число сторонников четырехдневки снижается. Среди россиян до 35 лет ее поддерживают 64% опрошенных, тогда как среди граждан старше 45 лет — 39%.

Также различия наблюдаются в зависимости от уровня дохода. Среди зарабатывающих до 150 тыс. рублей в месяц идею одобряют 52–53% участников опроса, а среди тех, чей доход превышает эту сумму, — 45%.

Если четырехдневная рабочая неделя будет введена, дополнительный выходной большинство россиян готовы посвятить семье или отдыху — такие варианты выбрали по 31% респондентов. Еще 15% планируют заниматься самообразованием, по 11% — домашними делами и подработкой. По 10% опрошенных намерены посвятить свободное время личным делам или активному отдыху, а 9% — хобби.

Женщины чаще мужчин говорили о времени с семьей, домашних делах и путешествиях. Мужчины чаще выбирали подработку и активный отдых.

При этом работодатели пока не проявляют интереса к переходу на новый график. В 88% компаний вопрос сокращения рабочей недели даже не обсуждался. Только в 2% организаций такую возможность считают допустимой, в 4% — отвергают. Компаний, где четырехдневная рабочая неделя уже действует, оказалось менее 1%.

Ранее эксперт заявила, что компании могут ввести четырехдневку без снижения производительности.