В Волгоградской области загорелся объект производственно-диспетчерской службы

Бочаров: пожар начался на территории объекта в Волгоградской области из-за БПЛА

Пожар произошел на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе Волгоградской области в результате падения сбитых украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова привела местная администрация в мессенджере «Макс».

По словам чиновника, возгорание быстро потушили. Люди не пострадали.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник атаковал Ростовскую область.

В селе Дунайка Грайворонского округа Белгородской области FPV-дрон нанес удар по частному дому. В результате атаки 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедра.

БПЛА также попытались атаковать Новороссийск и Геленджик. На фоне этого в Новороссийске перекрывали движение транспорта в сторону Геленджика, позднее участок дороги открыли.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.