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Общество

Россияне отреагировали на идею ввести четырехдневку на работе

SuperJob: каждый второй работающий россиянин поддержал введение четырехдневки
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Каждый второй работающий житель России (53%) поддержал введение четырехдневной рабочей недели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса SuperJob.

Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2025 года уровень поддержки россиян почти не изменился. При этом 24% респондентов высказались против этой идеи, а 23% — затруднились с ответом.

Согласно опросу, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю (54% против 52%). Если бы четырехдневку ввели в России, то дополнительный выходной день опрошенные потратили бы на семью или отдых (по 31%). Еще 15% занялись бы самообразованием, 11% — домашними делами, столько же — подработкой. Реже упоминаются путешествия, поездки к врачу, чтение книг и культурные мероприятия.

До этого экономист Дмитрий Трепольский усомнился, что в России законодательно введут четырехдневную рабочую неделю в 2026-2027 годах. По мнению эксперта, основным сдерживающим фактором является острый дефицит кадров на фоне рекордно низкой безработицы. Он добавил, что в условиях высокой загрузки экономики и необходимости наращивания промышленного производства сокращение рабочего времени на 20% без снижения зарплат рассматривается как риск для темпов роста ВВП.

Ранее ученые доказали, что четырехдневная неделя может быть продуктивнее стандартной пятидневки.

 
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