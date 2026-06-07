«Всю разорвали»: в Нижнем Тагиле три овчарки напали на женщину

В Нижнем Тагиле мужчина якобы натравил на женщину трех овчарок, когда она отказалась с ним познакомиться. Видео опубликовал Telegram-канал с городскими новостями.

По словам очевидца, это произошло около 23:30 (21:30 мск) в среду, 3 июня, на перекрестке проспекта Мира и улицы Циолковского. Мужчина в черной одежде выгуливал там трех взрослых агрессивных овчарок и одного щенка без поводков и намордников. Вскоре он подошел с отдыхающим на скамейке «с настойчивым намерением» познакомиться с женщиной.

В посте говорится, что она ему отказала. После чего между хозяином животных и отдыхающими началась словесная перепалка, а потом инициатор знакомства и мужчина в сером костюме из компании подрались. В конфликте вмешались овчарки: они покусали женщину и мужчину в костюме. На место происшествия вызвали скорую, которая, вероятно, забрала пострадавшую в больницу.

На видео с места нападения женщина сидит на асфальте, подогнув одну ногу под себя, плачет и просит убрать собаку. Она говорит, что ее «всю разорвали». Вокруг видны темные пятна, похожие на кровь. Стоящий рядом мужчина, который может быть владельцем собак, нецензурно говорит пострадавшей, что ей нечего было выступать.

Ранее в Хабаровске девушка получила кулаком в глаз за отказ знакомиться.