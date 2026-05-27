В Госдуме рассказали, кто должен искать незаконных майнеров

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты в России. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Газете.Ru», что поиском нелегальных майнеров должны заниматься электросети.

«Поддерживаю [законопроект], так как в ряде регионов (не только Иркутской области) сети уже давно трещат от перегрузок. И, кроме того, любая нелегальная деятельность неправильна и должна наказываться. Я понимаю, что проще работать вчерную и не пытаться давить на «Единую Россию», Минфин, Роскомнадзор, Банк России и дальше по списку для принуждения к нормальности регулирования, но это неправильная ситуация. Отслеживать же майнеров должны сети, так как специфика потребления энергии у них предельно специфична и однозначна, здесь скрыться невозможно — сугубо технически все видно сразу. А вот если руководство электросетей покрывает незаконных майнеров, то вот оно должно только сидеть, и отнюдь не за незаконный майнинг», — сказал он.

27 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг цифровой валюты и осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры лицами, не включенными в реестры майнеров и операторов.

В случае, если результат такой деятельности принес доход в крупном размере (свыше 3,5 миллионов рублей), либо гражданам, организациям или государству причинен ущерб в аналогичном размере, предусматривается наказание в виде штрафа до 1,5 миллионов рублей, обязательных работ на 480 часов или принудительных работ на срок до двух лет.

Если же действия были совершены организованной группой либо привели к получению дохода в особо крупном размере (свыше 13 миллионов рублей) или причинили гражданам, организациям или государству такой же ущерб, то ответственность усиливается: штраф составит от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Также возможны принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

