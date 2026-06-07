Берлин столкнулся с нашествием ядовитых гусениц

Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов продолжают распространяться по Берлину, затрагивая новые районы немецкой столицы. Об этом сообщила газета Bild.

Опасность представляют волоски, покрывающие тела гусениц. Они содержат токсичный белок тауметопеин, который способен вызывать раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием. В отдельных случаях возможен аллергический шок.

По данным издания, в последние годы в Берлине наблюдается быстрое распространение этих насекомых. Впервые значительный рост числа пораженных деревьев был зафиксирован в районах Нойкельн и Марцан. Кроме того, с пятницы для посетителей закрыта часть парка Герлитцер в районе Кройцберг.

Наиболее сложная ситуация сложилась в округах Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Трептов-Кепеник, Штеглиц-Целендорф и Шпандау. Именно там сосредоточено наибольшее количество дубов, которые являются основной средой обитания шелкопрядов.

Как отмечает Bild, несмотря на меры, принимаемые городскими властями, количество зараженных деревьев продолжает увеличиваться. В 2025 году в Берлине выявили более 5 тыс. зараженных дубов в 881 локации. По оценкам специалистов, в 2026 году этот показатель может вырасти еще больше.

Ранее во Флориде зарегистрировали пять случаев заражения «плотоядной» бактерией после купания.