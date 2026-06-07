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Общество

Берлин столкнулся с нашествием ядовитых гусениц

Bild: в Берлине закрывают парки из-за нашествия ядовитых шелкопрядов
STAR-MEDIA/Michael Schone/Global Look Press

Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов продолжают распространяться по Берлину, затрагивая новые районы немецкой столицы. Об этом сообщила газета Bild.

Опасность представляют волоски, покрывающие тела гусениц. Они содержат токсичный белок тауметопеин, который способен вызывать раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием. В отдельных случаях возможен аллергический шок.

По данным издания, в последние годы в Берлине наблюдается быстрое распространение этих насекомых. Впервые значительный рост числа пораженных деревьев был зафиксирован в районах Нойкельн и Марцан. Кроме того, с пятницы для посетителей закрыта часть парка Герлитцер в районе Кройцберг.

Наиболее сложная ситуация сложилась в округах Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Трептов-Кепеник, Штеглиц-Целендорф и Шпандау. Именно там сосредоточено наибольшее количество дубов, которые являются основной средой обитания шелкопрядов.

Как отмечает Bild, несмотря на меры, принимаемые городскими властями, количество зараженных деревьев продолжает увеличиваться. В 2025 году в Берлине выявили более 5 тыс. зараженных дубов в 881 локации. По оценкам специалистов, в 2026 году этот показатель может вырасти еще больше.

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