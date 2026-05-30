В США предупредили об активном распространении «плотоядной» бактерии в водоемах

Во Флориде выявили 5 случаев заражения пожирающей плоть бактерией после купания
Во Флориде с начала 2026 года зарегистрировали пять случаев заражения бактерией Vibrio vulnificus, которую часто называют «плотоядной» из-за способности вызывать тяжелые поражения тканей. Об этом сообщило издание People.

По данным департамента здравоохранения штата, случаи инфекции к концу мая были выявлены в округах Майами-Дейд, Хиллсборо, Ли, Палм-Бич и Сент-Джонс.

Издание также приводит пример одного из заболевших. Речь идет о 74-летнем жителе округа Сент-Джонс, который получил небольшую рану на ноге, а затем искупался в прибрежных водах Мексиканского залива. Вскоре его состояние резко ухудшилось: появились сильная боль, отек, изменение цвета кожи, а также поражения на руке.

Через несколько дней мужчина обратился за экстренной медицинской помощью. Врачи провели срочную операцию по удалению пораженных тканей и подтвердили бактериальную природу заболевания. Пациент выжил, однако ему пришлось ампутировать ногу выше колена, после чего была проведена пересадка кожи.

Медицинские службы отмечают, что количество случаев заражения Vibrio vulnificus в регионе уже превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Специалисты предупреждают, что в теплое время года риск инфицирования возрастает, поскольку бактерия активнее распространяется в морской воде.

По официальной статистике, за последние три года во Флориде было зарегистрировано 161 заражение этой инфекцией и 35 связанных с ней летальных исходов.

Ранее Онищенко сообщил о росте заболеваемости холерой в мире, но в России инфекция пока не распространялась.

 
