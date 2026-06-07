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Общество

Бабушка пыталась спасти внука, которого ударило током в бане, но в итоге не выжили оба

В Кузбассе бабушка пыталась спасти внука от удара током, но не выжили оба
dotshock/Shuttrestock/FOTODOM

В Кузбассе женщина пыталась спасти своего внука, которого ударило током в бане, но в итоге не выжили оба. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 6 июня в Гурьевске, когда трое несовершеннолетних гостили у своей бабушки. Старший из братьев зашел в помещение бани и схватился там за провод механического термометра, находившийся под напряжением. На крик о помощи прибежали младший брат и пожилая женщина.

Бабушка попыталась спасти внука, однако в результате они оба не выжили. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося, следственные органы возбудили уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в надзорном органе.

Ранее в Оренбурге подросток играл в прятки в трансформаторной будке и не выжил.

 
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