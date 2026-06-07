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Общество

Стало известно, как изменились квадроберы и фурри в России за два года

SHOT: на сходках фурри и квадроберов можно чаще встреть 30-летних
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Квадроберы и представители сообщества фурри в России заметно повзрослели. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным издания, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске, Екатеринбурге и других городах на тематических встречах все чаще можно встретить не детей, а молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет.

Участниками таких мероприятий становятся студенты, представители творческих профессий, айтишники и другая молодежь. Многие приходят на встречи в полноценных костюмах животных, стоимость которых может достигать десятков и даже сотен тысяч рублей.

Если раньше подобные увлечения чаще ассоциировались с прыжками в парках и съемкой роликов для социальных сетей, то теперь такие встречи больше напоминают клубы по интересам. Участники знакомятся, общаются, устраивают фотосессии, косплей-дефиле и совместные прогулки.

Сами представители сообщества отмечают, что образ животного помогает им легче заводить знакомства. По их словам, маска, хвост или костюм становятся своеобразным социальным фильтром, благодаря которому проще начать разговор с незнакомым человеком.

Некоторые участники признаются, что такой формат общения помогает преодолеть застенчивость, тревожность и внутренние комплексы. Вокруг подобных встреч формируются устойчивые сообщества, где люди находят друзей, единомышленников и романтические отношения.

Как отмечает Shot, представители движения называют себя новым поколением, которое стремится разрушить сложившиеся стереотипы о фурри и квадроберах.

Ранее в Москве неизвестные под угрозой ножа отобрали у квадроберов маски и лапки.

 
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