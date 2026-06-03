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Общество

В Москве неизвестные под угрозой ножа отобрали у квадроберов маски и лапки

SHOT: в Москве неизвестные напали на двух 18-летних квадроберов
Telegram-канал «SHOT»

В Северном Бутово двое неизвестных напали на 18-летних юношей, переодетых в зверей, и ограбили их. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в парке в пойме реки Битцы. Один из нападавших достал нож и потребовал отдать маски и лапки. Квадроберы, испугавшись, сняли с себя атрибутику и отдали ее грабителям. Ущерб пострадавшие оценили в 37 тысяч рублей.

Потерпевший обратились в полицию, нападавших задержали, возбуждены уголовные дела о грабеже и разбое.

До этого в Екатеринбурге женщина напала на школьницу из-за громкой музыки. Девочка шла в школу. Дорогу ребенку неожиданно перегородила соседка. Женщина накричала на ребенка и оттаскала за волосы.

Ранее в Благовещенске неизвестные с оружием напали на подростка.

 
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