Москвичам назвали срок начала купального сезона

Купальный сезон в столичном регионе начнется уже в предстоящие выходные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что сейчас температура воды в водоемах Москвы и Подмосковья составляет от +15°С до +18°С. Так, в Москве-реке у города Звенигорода вода прогрелась до +17°С, в Оке, в районе Каширы, а также в Москве-реке недалеко Коломны уже до +18 °C.

«В ближайшую пятидневку в столичном регионе сохранится благоприятная солнечная и сухая погода с постепенным повышением температуры воздуха до +24...+ 29 °C», – отметил Тишковец, добавив, что уже в ближайшие выходные в отдельных водоемах Подмосковья вода потеплеет до +18°С...+19°С, что безопасно для купания «с медицинской точки зрения».

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин ранее рассказал, что жара в Москве ожидается в конце текущего месяца и начале июля. В этот период температура воздуха будет колебаться между +25°C и +30°C. В отдельные дни в первом месяце лета возможны дожди с грозами, но в целом осадки будут соответствовать норме, добавил специалист.

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