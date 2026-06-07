В Подмосковье олень напал на ребенка в контактном зоопарке

112: в Веретьево олень напал на 10-летнего мальчика в контактном зоопарке

В Московской области олень напал на 10-летнего мальчика во время посещения контактного зоопарка. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на территории «Арт-Усадьбы» в деревне Веретьево. Во время посещения контактной зоны животное внезапно проявило агрессию по отношению к ребенку.

По данным канала, олень повалил мальчика на землю и атаковал его. Отец ребенка рассказал, что в результате происшествия мальчик получил ушибы и травму головы. При этом серьезных последствий удалось избежать.

После инцидента ребенка осмотрели медики. Госпитализация ему не потребовалась, после оказания помощи мальчика отпустили домой.

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