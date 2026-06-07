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Общество

Пятеро мужчин заманили школьницу едой и несколько месяцев насиловали ее в машине

В Индии мужчины заманили школьницу едой и несколько месяцев насиловали в машине
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Индии пятеро мужчин заманили 15-летнюю девушку едой и насиловали ее несколько месяцев. Об этом сообщает NDTV.

Школьницу спасли местные жители — они остановили подозрительную машину и обнаружили внутри полураздетую девушку в компании мужчин. Пострадавшая рассказала, что все началось несколько месяцев назад, когда двое мужчин предложили ей еду и уговорили сесть в автомобиль.

Там от двух до трех злоумышленников подвергли ее групповому насилию. С тех пор это повторялось неоднократно на протяжении долгих месяцев.

Полиция возбудила дело по статьям о похищении и групповом изнасиловании. Всех пятерых арестовали и доставили в суд. Автомобиль изъят, семья пострадавшей требует самого сурового наказания для преступников.

Ранее «полиция нравов» насиловала и грабила девушек, проводивших время с юношами.

 
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