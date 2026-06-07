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Общество

Идут на работу с палками: россиянка описала жизнь людей на краю земли

Тревел-блогерша Лисейкина рассказала о жизни в селе Лаврентия на Чукотке
Андрей Шапран/РИА «Новости»

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен» поделилась впечатлениями от поездки на край земли — в село Лаврентия в Чукотском автономном округе. По ее словам, в населенном пункте проживают преимущественно чукчи и эскимосы, а продукты и топливо им завозят только два раза в год.

«Это называется Северный завоз — плановая доставка всего необходимого в труднодоступные районы страны. Муки, сахара, консервов, топлива», — рассказала блогерша.

Она отметила, что строительные материалы, технику, мебель, запчасти и машины доставляют в село тоже морем. Жители села традиционно занимаются оленеводством и охотой на крупных морских млекопитающих. Мясо распределяется между всеми жителями бесплатно, сказала Лисейкина. Она подчеркнула, что это часть уклада, существующего на Чукотке тысячелетиями.

Зимой местным жителям приходится ходить на работу с палками, чтобы отпугивать белых медведей. Добраться сюда можно только на самолете или по тундре на вездеходе. Несмотря на суровые условия жизни и плохую логистику, люди на краю земли открытые и дружелюбные, добавила автор блога.

Ранее переехавшая жить в Сочи россиянка описала город одним словом.

 
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