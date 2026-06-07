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Общество

Юноша провалился в яму в земле после коммунальной аварии в Улан-Удэ

В Улан-Удэ юноша провалился в яму в земле после коммунальной аварии
Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»

В Улан-Удэ молодой человек во время прогулки провалился в яму, которая образовалась из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в темное время суток в 44-м квартале, когда юноша гулял за гаражами. В какой-то момент он внезапно ушел под землю, провалившись я яму в земле — она образовалась после коммунальной аварии.

Отмечается, что на Мелькомбинате прорвало трубу с горячей водой и кипяток размыл дорогу и землю у домов. Вода оказалась в подвалах.

До этого российский школьник провалился в глубокую яму, скрытую под снегом. Он висел, цепляясь за край глубокой ямы, а друзья пытались удержать его. Очевидцы вытащили мальчика.

Ранее в Ростове-на-Дону иномарка с женщиной провалилась в яму на дороге.

 
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