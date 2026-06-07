Сыну Ирины Усольцевой не сказали о новых поисках

РИА Новости: сын Ирины Усольцевой заявил, что ему не сказали о новых поисках

Сын пропавшей вместе с семьей Ирины Усольцевой заявил, что ему ничего не сказали о начале новых поисков. Об этом Даниил Баталов рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Баталова, ему не сообщили о начале новых масштабных поисков. Он отметил, что очень ждет возможности поехать на них.

Поиски семьи Усольцевых возобновили 4 июня. В мероприятиях принимают участие лишь опытные специалисты, на территории установили блокпост для ограничения доступа посторонних.

Семья Усольцевых, состоящая из трех человек, отправилась в поход в начале осени прошлого года. Несмотря на активные и масштабные поиски, обнаружить их не смогли до сих пор.

На холодное время года мероприятия прерывали, но в конце мая возобновили. Сейчас по данным СК РФ по региону, в поисках участвуют около 80 человек, а также дроны и другая техника.

Ранее журналистам закрыли доступ к месту, где специалисты ищут пропавших Усольцевых.