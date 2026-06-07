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Общество

В Японии наказали американцев за выходку у вольера с макакой Панчем

Yomiuri: двух граждан США оштрафовали за проникновение к макаке Панчу
Kim Kyung-Hoon/Reuters

В Японии двух граждан США оштрафовали за проникновение в вольер с японскими макаками, где живет всемирно известный детеныш по кличке Панч. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Окружная прокуратура Тибы в упрощенном порядке назначила американцам штрафы в размере 300 тыс. иен каждому, что составляет около $1,9 тыс. Причиной стало нанесение ущерба деятельности зоопарка из-за незаконного проникновения в вольер.

Инцидент произошел в мае в зоопарке города Итикава. По данным полиции, задержанными оказались 24-летний студент и 27-летний руководитель компании.

Следствие установило, что студент проник в вольер, надев ростовой костюм и маску в виде смайлика. Его спутник снимал происходящее на видео.

Панч стал известен далеко за пределами Японии после того, как в социальных сетях распространились кадры с детенышем японской макаки. После того как мать отказалась от него, обезьянке дали плюшевую игрушку орангутана, которая фактически заменила ей родителя. Видео с Панчем быстро набрали популярность по всему миру.

Ранее в Германии из зоопарка сбежала стая макак, вскрыв стену вольера.

 
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