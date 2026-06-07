Китаист назвала пять мест в Китае, куда россиянам лучше не ходить в одиночку

Китаист Разова: в Китае туристу не стоит идти за незнакомцем на чай или массаж

Главный риск для россиян в Китае часто связан не с уличной преступностью, а с туристическими схемами, рассказала «Газете.Ru» китаист Ксения Разова.

«Самая частая ошибка туристов — принять дружелюбие незнакомца за приглашение к настоящему общению», — сказала Разова.

По ее словам, первое место, где россиянину лучше не гулять одному без настороженности, — район площади Тяньаньмэнь и улицы Ванфуцзин в Пекине. Схема выглядит почти безобидно: к туристу подходят студентки, дружелюбная пара или человек, который хочет поговорить по-английски. Через несколько минут звучит предложение показать настоящую чайную церемонию.

«Психологически это очень тонкая манипуляция. Человека не пугают сразу. Его постепенно втягивают: сначала разговор, потом прогулка, потом чашка чая. А когда приносят счет, туристу уже неловко спорить, особенно если он один и не говорит по-китайски», — пояснила китаист.

Второе похожее место — Нанкин-роуд и набережная Бунд в Шанхае. Там, отметила Разова, может работать та же логика, только вместо чая туристу предлагают арт-галерею, массаж или бар. Мошенники в Китае могут приглашать путешественников в чайные, кафе, бары или массажные салоны под предлогом практики английского, а затем не выпускать, пока человек не оплатит завышенный счет картой.

Третья зона риска — территории вокруг крупных вокзалов, в том числе Пекин Южный и Шанхай Хунцяо. Там турист чаще всего уже устал, торопится и плохо понимает, куда идти. В этот момент появляются помощники с багажом, посредники с билетами или водители, которые обещают быстро довезти до отеля.

«Вокзал — место, где человек уязвим. Он с чемоданом, без нормальной ориентации, иногда без связи. Если он садится в машину, не понимая цену, или покупает билет через случайного помощника, потом спорить уже бесполезно, придется оплачивать», — сказала Разова.

Четвертое место, где лучше не проверять удачу одному, — ночные районы Гуанчжоу и Шэньчжэня рядом с рынками электроники и развлекательными заведениями. По словам Разовой, речь не всегда о прямой опасности. Чаще это навязчивые массажные салоны и дополнительные услуги, которые сначала выглядят как обычное предложение, а потом превращаются в неподъемный счет.

Пятое направление риска — туристические зоны вокруг Терракотовой армии в Сиане и рисовых террас в Гуйлине. Там, по словам китаиста, можно столкнуться с фальшивыми гидами и экскурсиями, где главная цель — не показать место, а отвезти туриста в магазин дорогих сувениров или подделок.

«Главное правило для туристов: не идти никуда с незнакомыми людьми, даже если они кажутся очень милыми и говорят что-то приятное про Россию. Не стесняйтесь говорить: бу яо, сесе — не надо, спасибо», — заключила Разова.

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