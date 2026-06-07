«Белое хуже красного»: названы продукты, которые особенно опасны для эмали зубов

Зубная эмаль — самая твердая ткань в организме, но она не восстанавливается. Многие ежедневно употребляют продукты и напитки, которые методично ее подтачивают. Об этом «Газете.Ru» рассказал Ли Шэньхань, эксперт продуктов по уходу за собой TROUVER.

Главный враг — кислота, заявил он.

Кислота вымывает из эмали кальций и фосфор, делая её пористой и хрупкой. Критический порог — pH ниже 5,5. Свежевыжатый апельсиновый сок имеет pH около 3,5 — как уксус. pH газированных напитков — от 2,5 до 3,5. Спортивные напитки по кислотности превосходят колу.

«Многие думают, что зубы страдают только от сладкого. На самом деле сахар не вредит зубам напрямую — он лишь создаёт питательную среду для бактерий. Куда агрессивнее действуют прямые кислоты. После стакана лимонада эмаль размягчается на 20–30 минут. Если в этот момент взять щетку — можно стереть эмаль», — предупреждает эксперт.

Есть и неожиданно опасные продукты.

Сухофрукты обволакивают зубы липкой пленкой с концентрированным сахаром. Крекеры и чипсы превращаются в крахмалистую пасту, которая забивается между зубами. Белое вино опаснее красного: его pH 3,0–3,3 против 3,3–3,6 у красного.

«Люди удивляются, когда узнают, что гранатовый сок или ягодный смузи — серьезный риск для эмали. Особенно опасно пить такие напитки маленькими глотками: зубы практически никогда не выходят из состояния деминерализации. Лучше выпить стакан быстро и сразу прополоскать рот водой», — объясняет Ли Шэньхань.

Кроме того, резкие перепады температуры (горячий кофе и холодная вода) вызывают микротрещины. Со временем они расширяются и открывают путь бактериям. Твердые орехи и леденцы точечно наносят урон.

Чтобы спасти зубы, не обязательно отказываться от привычных продуктов. Эксперт советует пить кислые напитки через трубочку или большими глотками, после сладкого и кислого полоскать рот водой, а перед чисткой зубов выжидать минимум 30 минут.

«Современные электрические щетки с датчиком давления помогают не переусердствовать. Особенно после кислых продуктов, когда эмаль временно ослаблена. Выждите 30 минут, прополощите рот и только потом чистите зубы с минимальным давлением», — говорит Ли Шэньхань.

Грамотный подход помогает снизить риски: не растягивайте кислые продукты на весь день, запивайте их водой или молоком (они нейтрализуют кислоту), используйте пасты и ополаскиватели с фтором и гидроксиапатитом. Раз в полгода посещайте стоматолога.

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