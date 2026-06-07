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Общество

Врач рассказала, можно ли потолстеть от фруктов

Врач Кашух: оптимальная порция фруктов для взрослого — от 300 граммов в день
Kabachki.photo/Shutterstock/FOTODOM

Поправиться от какого-то фрукта самого по себе невозможно: они имеют невысокую калорийность. Вес может расти из-за постоянного профицита калорий в рационе, рассказала «Газете.Ru» врач гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, фрукты можно назвать полезной и важной частью рациона. Благодаря волокнистой структуре цельных плодов, высокому содержанию клетчатки и полифенолов фруктоза, содержащаяся во фруктах, всасывается медленно, не вызывая резкий подъем глюкозы в крови. Кроме того, некоторые плоды, например апельсины и клубника, содержат биологически активные соединения, которые улучшают антиоксидантную защиту организма.

«Употребление цельного фрукта не создает той резкой метаболической нагрузки на печень, которую вызывает избыток фруктозосодержащих продуктов и напитков, — поясняет врач — эксперт Лаборатории «Гeмотест». — Природные сахара в составе плодов сопровождаются комплексом веществ, регулирующих их усвоение. Более того, клетчатка замедляет всасывание, благодаря чему человек дольше чувствует сытость».

Крупное популяционное исследование, проведенное в Великобритании и охватившее более 365 тысяч взрослых людей, не выявило связи между высоким потреблением фруктов и ожирением.

«Напротив, у тех, кто регулярно употреблял цельные плоды фруктов, зачастую наблюдались положительная динамика состояния здоровья: чуть меньший объем талии и более низкое диастолическое давление», — подчеркивает эксперт.

Что касается времени употребления и нормы, строгих запретов нет. Фрукты отлично усваиваются и в первой, и во второй половине дня, а распространенный миф о том, что их нельзя есть в определенные периоды дня, не имеет научного обоснования.

Оптимальная порция для взрослого человека составляет от 300 граммов в день и более при хорошей переносимости в составе сбалансированного рациона. Такое количество позволяет получить всю пользу от витаминов и клетчатки, не создавая избыточной калорийной нагрузки.

Таким образом, с научной точки зрения, опасения по поводу того, что от яблок или цитрусовых можно набрать вес, не имеют под собой оснований. В рамках сбалансированного питания и при умеренном потреблении, фрукты остаются критически важным компонентом здорового рациона.

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