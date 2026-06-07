Психолог объяснила, какие слова поддержки ранят сильнее, чем молчание

На практике слова поддержки нередко звучат так, что человеку становится только хуже. Вместо облегчения появляется раздражение, обида или ощущение одиночества. Почему это происходит и какие фразы действительно могут ранить, «Газете.Ru» рассказала психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная.

По словам специалиста, в стрессовой ситуации человек прежде всего нуждается не в советах и оценках, а в ощущении, что его состояние видят и принимают.

«Когда человек делится болью, он не просит срочно решить его проблему. Он хочет, чтобы его услышали. Но в ответ часто получает попытку исправить его чувства. И именно это разрушает ощущение поддержки», — объясняет Мирная.

Одной из самых распространенных ошибок становятся обесценивающие фразы. Например, «не переживай», «да ладно, все не так страшно», «другим еще хуже». Такие слова кажутся безобидными, но фактически они отрицают переживания человека.

«В этот момент человеку как будто говорят: твои чувства неуместны. Это вызывает не облегчение, а закрытие. Он перестает делиться и остается один на один со своей проблемой», — отмечает психолог.

Не менее болезненно воспринимаются попытки сравнения. Фразы вроде «у всех сейчас так» или «я через это проходил, ничего страшного» смещают фокус с переживаний человека на чужой опыт.

«Сравнение — это способ дистанцироваться. Вместо того чтобы быть рядом, мы уходим в обобщения. А человеку в кризисе важно, чтобы увидели именно его ситуацию», — говорит Мирная.

Еще одна частая реакция — поспешные советы.

«Тебе нужно просто отвлечься», «соберись», «начни действовать» — такие формулировки могут звучать как давление.

По словам эксперта, советы в момент сильных эмоций не работают, потому что психика находится в состоянии перегрузки.

«Когда человек в стрессе, его задача справиться с эмоциями, а не сразу принимать решения. Давление только усиливает внутреннее напряжение и чувство несостоятельности», — поясняет специалист.

Отдельно психолог выделяет фразы с элементом обвинения. «Сам виноват», «раньше надо было думать», «ты же сам к этому пришел». Даже если в ситуации есть ошибки, подобные слова в момент кризиса усиливают чувство вины.

«Человек и так находится в уязвимом состоянии. Добавляя обвинение, мы не помогаем ему справиться, а усиливаем внутренний конфликт», — подчеркивает Мирная.

По мнению эксперта, ключ к поддержке не в правильных словах, а в позиции рядом. Иногда достаточно простых формулировок: «я рядом», «тебе сейчас правда тяжело», «хочешь, просто посижу с тобой».

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