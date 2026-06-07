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«Зумеры не учатся по старым правилам»: эксперт назвал главные ошибки в работе с молодежью

Эксперт Щербаков: зумерам нужно отвечать сразу и давать учиться с телефона
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Зумеры приходят в компанию быстро — и так же быстро уходят. По итогам 2025 года текучесть среди молодых специалистов выросла на 25%. Одна из причин лежит там, где ее обычно не ищут: в том, как их учат. Об этом «Газете.Ru» рассказал Владимир Щербаков, CEO и основатель платформы для корпоративного обучения Teachbase.

«Зумеры — первое поколение, выросшее на коротком видео и мгновенном доступе к данным. Их привычки соответствующие: они легко переключаются между задачами, плохо переносят монотонный текст, зато моментально считывают визуальный контент», — объясняет Щербаков. При этом учиться они любят и часто делают это сами — упоминание навыка работы с нейросетями в их резюме выросло на 292%. Основная ошибка работодателей — в форме подачи.

Первое, на что советует обратить внимание эксперт, — это ответ на вопрос «зачем». Зумер не откроет курс, пока не поймет, что лично ему это даст. Не размытое «компании так надо», а как новые знания связаны с его задачами, ростом и доходом. Если молодой сотрудник не найдет ответы сразу — он не станет докапываться до смысла сам, а просто закроет вкладку.

Второе — формат подачи. Восьмичасовой тренинг с презентацией на 200 слайдов молодой сотрудник не вытянет. Гораздо лучше заходят блоки по 5–15 минут, которые можно пройти между делами или в дороге. Маленькую порцию проще удержать в голове, и она не вызывает ощущения каторги.

Третье — визуализация. Длинные регламенты в Word и инструкции без картинок зумеры воспринимают как привет из прошлого века. «Их среда — видео и инфографика. Нужно объяснить процесс — снимите короткий ролик вместо текста на три страницы», — говорит эксперт. Особенно хорошо работают диалоговые тренажеры, где сотрудник проживает рабочую ситуацию.

Четвертое — персонализация. Единая программа для всего отдела почти гарантированно дает нулевую вовлеченность. «94% молодых соискателей хотят персональных треков на всем карьерном пути. Назначайте курсы по роли, подразделению и этапу адаптации», — отмечает Щербаков.

Пятое — геймификация. Для поколения Z это естественная среда: уровни, рейтинги, ачивки они видят с детства. Обучение без видимого прогресса они читают как бег на месте. Игровой формат поднимает результаты обучения на 45,4%.

Шестое — скорость обратной связи и свобода формата. Ждать квартальной аттестации зумер не будет.

«Регулярную обратную связь они называют главным двигателем профессионального роста. Разбор ошибок должен приходить быстро, а не через месяц», — подчеркивает эксперт. При этом 73% поколения Z ждут гибкости: курс должен открываться с телефона в удобный момент.

Ранее в России компании признались в разочаровании в зумерах и их отношении к работе.

 
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