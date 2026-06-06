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Общество

Стало известно, как чувствуют себя пациенты после первой в России пересадки рук

Заммэра Ракова: пациенты, которым в РФ пересадили руки, чувствуют себя хорошо
Департамент здравоохранения г. Москвы

После первой в России пересадки рук пациенты чувствуют себя хорошо — кисти прижились, сообщила РИА Новости заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме).

Она отметила, что в столице провели уже две трансплантации рук. В прошлом году пациенту пересадили кисть руки. Сейчас он уже может писать, заниматься спортом и водить машину — функциональность полностью восстановлена.

«Второй случай (когда пересадили две кисти. — «Газета.Ru») был совсем недавно, в феврале месяце. Есть чувствительность, уже простые вещи начинают выполняться. Это, на самом деле, большой прорыв», — рассказала Ракова.

Она добавила, что обе операции провела команда врачей института Склифосовского вместе с коллегами из Китая. Трансплантациями руководил главный внештатный специалист, пластический хирург.

«Газета.Ru» писала, что главным и самым сложным этапом такой операции является микрохирургия. Хирургам нужно точно соединить нервы, сосуды, мышцы и сухожилия донорской конечности с тканями пациента. Для этого применяются современные клеточные технологии и высокоточное оборудование. Операции проходят в гибридных операционных и могут длиться от шести до 12 часов.

Ранее две сложных операции стали доступны россиянам по ОМС.

 
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