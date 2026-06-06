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Общество

На ПМЭФ рассказали о трансформации медиарынка

Марина Ким: регулирование ИИ стало реальностью для рекламного рынка
«Коммерсантъ»

«Коммерсантъ» провел на ПМЭФ-2026 стратегическую сессию «Новые медиа, реклама и коммуникации: как новые технологии меняют бизнес», ключевой темой которого стала правовая и этическая трансформация медиарынка под натиском генеративного ИИ, сообщает пресс-служба форума.

Модератор сессии, первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким назвала регулировании ИИ реальностью для рекламного рынка и издателей.

Также председатель совета директоров «Коммерсанта» Григорий Левченко заявил, что редакторская подпись в мире, где контент генерирует машина, является границей, а не знаком качества.

«Нейросети уже оптимизируют тысячи рутинных процессов, но отрасли срочно нужно переобучение кадров и новые стандарты», — добавил гендиректор «Аргументов и фактов» Руслан Новиков.

Кроме того, гендиректор «Ньюсмедиа» Максим Иксанов сказал, что необходимо делать ставку на интерактивность и эмоциональную привязанность молодой аудитории.

В ходе сессии участники отметили, что российские ИТ-компании пока не готовы платить за контент СМИ, а зарубежные уже делают это. «Коммерсантъ» предложил лицензировать обучение больших языковых моделей.

Также на ПМЭФ было подписано соглашение с РАЭК, в рамках которого будет организована специальная номинация «ИТ журналистика» в рамках «Премии Рунета — 2026».

 
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