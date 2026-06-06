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Общество

Украинские депутаты по ошибке транслировали в сеть застолье с крепким алкоголем

Во Львовской области депутаты транслировали в сеть свое застолье

Депутаты горсовета города Каменки-Бугской во Львовской области забыли выключить трансляцию в YouTube после заседания, и в сеть попало их застолья. Запись опубликовал Telegram-канал Insider ua.

На видео от 5 июня депутаты стоят вокруг накрытого стола, некоторые наливают себе крепкий алкоголь. Они перешучиваются и пьют за здоровье. Оригинальная запись со страницы горсовета в YouTube уже удалена.

В апреле в Германии замглавы фракции регионального парламента Бранденбурга Франк Боммерт оказался в центре скандала, когда опубликовал видео со встречи любителей военной техники. На странице политика в соцсети появился ролик с людьми в военной форме времен Второй мировой войны без знаков различия на отреставрированных мотоциклах вермахта. Фоном звучала музыка в стиле 1930-х годов.

Видео было удалено, но публикацию успели заметить — она вызвала резкую реакцию в партии. Боммерт сначала никак не прокомментировал ситуацию, однако позднее признался, что, очевидно, перепутал кнопки, а обнаружил ошибку лишь спустя 20 минут — тогда и стер видео..

Ранее сын депутата угонял от гаишников возле Кремля и попал на камерe.

 
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