Сын депутата угонял от гаишников возле Кремля и попал на камеру

В Казани сын депутата устроил гонки на питбайке от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«16-летний Егор (имя изменили) уже год катается на красно-белом мотоцикле, трюками хвалится в своем канале в телеге: на кадрах он лихо поднимает байк на заднее колесо или ногами залезает на сидение прямо на ходу. Недавно парень опять трюкачил прямо у Кремля, когда его спалили ГАИ. От погони Егор смылся по пешеходной дороге у крепости — чем, разумеется, тоже похвалился в интернете», – говорится в публикации.

По данным канала, несовершеннолетний водитель – сын депутата сельского поселения Лаишевского района. По словам чиновника, он не покупал транспорт сыну и думал, что он уже не катается на питбайке.

