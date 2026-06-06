Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Подростки оказались онлайн значительно дольше взрослых

Mediascope: подростки проводят в интернете более шести часов в день
Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Российские подростки в возрасте от 12 до 17 лет проводят в интернете в среднем более шести часов в день. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщила директор по специальным исследованиям Mediascope Марина Пикулева в ходе сессии «Цифровые дети, кто за вас в ответе?», посвященной исследованию интернет-аудитории.

По словам Пикулевой, средний подросток в России ежедневно проводит в сети около шести часов.

Согласно материалам исследования, интернетом хотя бы раз в месяц пользуются 96% подростков в возрасте от 12 до 17 лет и 95% взрослых россиян в возрасте от 18 до 64 лет.

Ежедневно в сеть выходят 93% подростков и 91% взрослых.

Эксперт отметила, что по охвату интернетом различия между подростками и взрослыми практически отсутствуют. Однако заметная разница наблюдается по времени, которое пользователи проводят онлайн.

По данным Mediascope, взрослые в среднем находятся в интернете 4 часа 39 минут в день. У подростков этот показатель достигает 6 часов 7 минут.

Ранее «Лаборатория Касперского» сообщала, что каждый пятый ребенок общается в сети с незнакомцами.

 
Теперь вы знаете
Жуткие коридоры и бесконечные желтые комнаты. Почему лиминальные пространства вызывают тревогу и страх
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!