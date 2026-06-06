Подростки оказались онлайн значительно дольше взрослых

Mediascope: подростки проводят в интернете более шести часов в день

Российские подростки в возрасте от 12 до 17 лет проводят в интернете в среднем более шести часов в день. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщила директор по специальным исследованиям Mediascope Марина Пикулева в ходе сессии «Цифровые дети, кто за вас в ответе?», посвященной исследованию интернет-аудитории.

По словам Пикулевой, средний подросток в России ежедневно проводит в сети около шести часов.

Согласно материалам исследования, интернетом хотя бы раз в месяц пользуются 96% подростков в возрасте от 12 до 17 лет и 95% взрослых россиян в возрасте от 18 до 64 лет.

Ежедневно в сеть выходят 93% подростков и 91% взрослых.

Эксперт отметила, что по охвату интернетом различия между подростками и взрослыми практически отсутствуют. Однако заметная разница наблюдается по времени, которое пользователи проводят онлайн.

По данным Mediascope, взрослые в среднем находятся в интернете 4 часа 39 минут в день. У подростков этот показатель достигает 6 часов 7 минут.

Ранее «Лаборатория Касперского» сообщала, что каждый пятый ребенок общается в сети с незнакомцами.