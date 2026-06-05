Россиянин стал диверсантом, пытаясь погасить кредит, взятый из-за мошенников

В Воронежской области мужчину будут судить за диверсию. Ему инкриминируют поджог электроподстанций по указанию сотрудников украинсих спецслужб, сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело по двум статьям возбудили в отношении 42-летнего жителя Поворино, который в июне 2025 года стал жертвой телефонных мошенников, по их указанию взял кредиты в нескольких банках и перевел не менее 1,1 млн рублей по предоставленным реквизитам. После этого злоумышленники предложили ему поджечь несколько электроподстанций, пообещав вознаграждение для погашения кредитов. Мужчина согласился.

Далее обвиняемый получил по переписке координаты электроподстанций, видеоинструкцию и фотографии с описанием способа совершения преступления. В конце июня он осуществил поджог электроподстанций в Поворинском и Борисоглебском районах, фиксируя происходящее на видео и отправляя кураторам. При попытке очередного поджога его задержали сотрудники УФСБ России по Воронежской области.

Фигуранта заключили под стражу, на его имущество был наложен арест на сумму около 2 млн рублей для возмещения ущерба. В ближайшее время он предстанет перед судом. Также расследуется уголовное дело против сотрудников спецслужб Украины, склонивших мужчину к преступлению.

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