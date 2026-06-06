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Общество

Стали известны подробности спасения россиянки в Мексике после двух лет поисков

Россиянку спустя два года нашли без жилья в Мексике и помогли вернуться домой
Siegfried Grassegger/Global Look Press

Российская гражданка Мария Таякина, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации в Мексике, возвращается на родину после почти двух лет работы по ее поиску и оказанию помощи. Об этом РИА Новости сообщили в консульском отделе посольства России в Мехико.

Руководитель консульского отдела Яков Федоров рассказал, что 5 июня 2026 года женщине передали все необходимые документы для вылета в Россию. Отправление было запланировано на 6 июня, а прибытие на родину — на 7 июня.

В посольстве пояснили, что начали заниматься этим вопросом в 2024 году после обращения матери Марии, сообщившей об исчезновении дочери в городе Сан-Хосе-дель-Кабо. После получения информации Федоров лично выезжал на север Мексики для ее поиска.

По его словам, на момент обнаружения россиянка не имела постоянного места жительства. Ей оказали необходимую поддержку, помогли с питанием, сообщили, что ее разыскивают мать и сын, а также предложили содействие в возвращении в Санкт-Петербург.

После этого российская дипмиссия продолжила работу по делу, поддерживая контакты с мексиканскими правоохранительными и миграционными органами, общественными организациями и родственниками женщины.

В посольстве отметили, что благодаря содействию российских соотечественников и граждан Мексики Марии Таякиной была оказана необходимая медицинская и гуманитарная помощь, что позволило организовать ее возвращение в Россию.

Ранее посольство России в Мехико занималось делом 17-летней россиянки Кристины Романовой, которую власти Мексики отказывались вернуть.

 
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