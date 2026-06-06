Губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов на Тульскую область

Почти три десятка украинских дронов сбили над Тульской областью в течение ночи. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Ночью <...> уничтожены еще 29 украинских беспилотников», — сообщил он.

По словам Миляева, в городе Узловая в результате налета пострадали хозяйственные постройки и многоквартирный дом. В последнем оказалось повреждено остекление.

Губернатор призвал жителей быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных предметов звонить в экстренные службы. Он подчеркнул, что приближаться и брать в руки упавшие фрагменты дронов нельзя, поскольку они могут детонировать или быть обработанными отравляющими веществами.

Всего в ночь на 6 июня над территорией России перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников. Часть воздушных целей нейтрализовали в столичном регионе, Крыму и 13 областях. Среди них — Тульская, Рязанская, Калужская, Ленинградская, Псковская, Брянская, Курская, Новгородская, Ростовская, Смоленская, Орловская, Белгородская и Тверская. Более того, дроны были ликвидированы и над Республикой Абхазия.

Ранее в Смоленской области после атаки дронов не спасли двух сотрудников МЧС России.