Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов на Тульскую область

Миляев: украинские дроны повредили хозпостройки и многоквартирный дом в Узловой
Валерий Мельников/РИА Новости

Почти три десятка украинских дронов сбили над Тульской областью в течение ночи. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Ночью <...> уничтожены еще 29 украинских беспилотников», — сообщил он.

По словам Миляева, в городе Узловая в результате налета пострадали хозяйственные постройки и многоквартирный дом. В последнем оказалось повреждено остекление.

Губернатор призвал жителей быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных предметов звонить в экстренные службы. Он подчеркнул, что приближаться и брать в руки упавшие фрагменты дронов нельзя, поскольку они могут детонировать или быть обработанными отравляющими веществами.

Всего в ночь на 6 июня над территорией России перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников. Часть воздушных целей нейтрализовали в столичном регионе, Крыму и 13 областях. Среди них — Тульская, Рязанская, Калужская, Ленинградская, Псковская, Брянская, Курская, Новгородская, Ростовская, Смоленская, Орловская, Белгородская и Тверская. Более того, дроны были ликвидированы и над Республикой Абхазия.

Ранее в Смоленской области после атаки дронов не спасли двух сотрудников МЧС России.

 
Теперь вы знаете
Пушкин называл жену своей 113-й любовью. Горячие факты о поэте, которые не рассказывают в школе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!