В Ярославской области мигрант превратил съемную квартиру в «ночной клуб»

В Переславле-Залесском Ярославской области мигрант превратил квартиру в «ночной клуб» и постоянно беспокоил соседей по ночам. Об этом сообщается в Telegram-канале движения «Русская община».

По данным авторов публикации, арендатор устраивал в квартире шумные застолья и вечеринки. Как утверждается, обращения жильцов и просьбы прекратить шум не принесли результата. В ситуацию также вмешался собственник квартиры, который потребовал от арендатора освободить жилье, однако договориться сторонам не удалось.

После этого владелец квартиры обратился за помощью к представителям движения. В Telegram-канале сообщается, что на встречу арендатор пришел вместе со знакомым.

«На встречу с нашими дружинниками Кахрамджон пришел как на «стрелку» — с «решалой» Мишей (он же — Мухтар Фархад Оглы), который поначалу с умным видом «качал права», угрожал связями в полиции и размахивал какими-то корочками ветерана СВО», — отметил канал.

В ходе разговора возник спор, после которого сопровождавший его мужчина покинул место встречи.

По данным движения, после беседы арендатор все же согласился освободить квартиру и уже съехал из жилья. Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу этой ситуации не приводится.

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