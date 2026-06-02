Соседи нашли записки с просьбой о помощи и спасли женщину из 30-летнего плена

В Польше женщина 30 лет жила в плену в квартире с родителями

В Кракове освободили женщину, которая 30 лет провела взаперти. Об этом сообщает Wiadomosci.

По данным издания, владельцы квартир в одном из жилищных комплексов города стали находить на балконах или на ковриках записки с просьбами о помощи.

Когда выяснилось, из какой квартиры кто-то бросает эти записки, люди обратились в полицию. В первый раз правоохранителям открыл дверь 78-летний мужчина и отказался их впускать. Спустя две недели его жена поступила так же.

В третий раз полицейским удалось попасть внутрь, где они обнаружили дочь пары, 50-летнюю Магдалену. Выяснилось, что из квартиры женщина не выходила 30 лет. Она была в плохом психическом состоянии, у нее не было волос и зубов. Специалисты госпитализировали ее.

Помимо Магдалены и ее родителей, в квартире проживали двое ее братьев, один из которых является инвалидом.

Сейчас прокуратура города проводит расследование.

