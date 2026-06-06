Адвокат объяснила, можно ли во время развода отсудить подарки мужа любовнице

Развод нередко сопровождается спорами о разделе имущества. Но что делать, если еще до расторжения брака муж распорядился общими деньгами не в интересах семьи и подарил автомобиль любовнице? Адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова в комментарии «Газете.Ru» подчеркивает, что имущество, приобретенное супругами во время брака, относится к совместной собственности супругов. И не важно, что оно оформлено на третье лицо.

Казалось бы, на первый взгляд, ответ очевиден, поскольку дарение — это безвозмездная сделка, и имущество выходит из режима семейной собственности. Однако адвокат Ирина Глазкова уверяет, что у закона есть исключение. Так, признать автомобиль совместно нажитым возможно при условии, если супруга докажет, что спорный автомобиль приобретен на совместные денежные средства семьи и согласие на дарение такого щедрого подарка иному лицу супруга не давала.

Дело в том, что супруг не вправе распоряжаться общим имуществом (в том числе и деньгами) не в интересах семьи. «Поэтому жена вправе оспорить дарение автомобиля любовнице, если такой подарок покупался на их совместные денежные средства, и применить последствия недействительности сделки. То есть, признать автомобиль совместно нажитым имуществом супругов и исходя из равенства долей просить возместить ей половину стоимости за автомобиль, либо, если хочется оставить себе такую машину, то просить суд передать ей это транспортное средство в единоличную собственность», — делится эксперт.

Как отмечает адвокат, при таком подходе супруге придется быть готовой выплатить половину стоимости автомобиля бывшему мужу. Эксперт поясняет: «Оспаривать дарение автомобиля любовнице нужно в течение года с момента, когда женщина узнала о нарушении своих имущественных прав. Главная сложность подобных дел — доказать сам факт дарения: что именно этот автомобиль был подарен конкретному человеку».

Поэтому эксперт советует идти другим путем — менее сложным с точки зрения доказывания. Вместо оспаривания дарения дорогостоящего подарка любовнице можно потребовать от супруга выплаты половины суммы, потраченной на покупку автомобиля. Ключевым моментом здесь является — подтверждение того, что муж распорядился семейными деньгами в ущерб интересам семьи.

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