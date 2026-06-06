Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Адвокат объяснила, можно ли во время развода отсудить подарки мужа любовнице

Адвокат Глазкова: можно оспорить подарки мужа любовнице, купленные на общие деньги
Freedomz/Shutterstock/FOTODOM

Развод нередко сопровождается спорами о разделе имущества. Но что делать, если еще до расторжения брака муж распорядился общими деньгами не в интересах семьи и подарил автомобиль любовнице? Адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова в комментарии «Газете.Ru» подчеркивает, что имущество, приобретенное супругами во время брака, относится к совместной собственности супругов. И не важно, что оно оформлено на третье лицо.

Казалось бы, на первый взгляд, ответ очевиден, поскольку дарение — это безвозмездная сделка, и имущество выходит из режима семейной собственности. Однако адвокат Ирина Глазкова уверяет, что у закона есть исключение. Так, признать автомобиль совместно нажитым возможно при условии, если супруга докажет, что спорный автомобиль приобретен на совместные денежные средства семьи и согласие на дарение такого щедрого подарка иному лицу супруга не давала.

Дело в том, что супруг не вправе распоряжаться общим имуществом (в том числе и деньгами) не в интересах семьи. «Поэтому жена вправе оспорить дарение автомобиля любовнице, если такой подарок покупался на их совместные денежные средства, и применить последствия недействительности сделки. То есть, признать автомобиль совместно нажитым имуществом супругов и исходя из равенства долей просить возместить ей половину стоимости за автомобиль, либо, если хочется оставить себе такую машину, то просить суд передать ей это транспортное средство в единоличную собственность», — делится эксперт.

Как отмечает адвокат, при таком подходе супруге придется быть готовой выплатить половину стоимости автомобиля бывшему мужу. Эксперт поясняет: «Оспаривать дарение автомобиля любовнице нужно в течение года с момента, когда женщина узнала о нарушении своих имущественных прав. Главная сложность подобных дел — доказать сам факт дарения: что именно этот автомобиль был подарен конкретному человеку».

Поэтому эксперт советует идти другим путем — менее сложным с точки зрения доказывания. Вместо оспаривания дарения дорогостоящего подарка любовнице можно потребовать от супруга выплаты половины суммы, потраченной на покупку автомобиля. Ключевым моментом здесь является — подтверждение того, что муж распорядился семейными деньгами в ущерб интересам семьи.

Ранее юрист рассказала, как в России делят криптовалюту при разводе.

 
Теперь вы знаете
Куда переведут пенсии, почему дорожает учеба и как застраховаться от дронов. Главное про ваши деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!