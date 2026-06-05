На российской границе остановили мужчину, перевозившего попугаев в рейсовом автобусе

Контрабандист пытался ввезти в страну 35 попугаев, но был задержан на границе

Россиянина, который пытался ввезти в страну 35 «ожереловых» попугаев, задержали на границе. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Омской области.

Инцидент произошел 5 июня при досмотре на контрольном пункте «Исилькульский» пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Петропавловск (Казахстан) — Омск. Гражданин РФ пытался провезти в автобусе птиц с ветеринарными сопроводительными документами, оформленными в Узбекистане.

Однако, как пояснили в ведомстве, с 2017 года в России действуют временные ограничения на ввоз экзотических животных и птиц из Узбекистана из-за частых фактов незаконных отгрузок. Поэтому любые партии попугаев из этой страны автоматически находятся под запретом.

По результатам ветеринарного контроля дальнейшая перевозка была запрещена. Все 35 попугаев возвращены по месту погрузки, а нарушителя привлекли к административной ответственности.

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