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Концерт «В ритме лета» прошел на Дворцовой площади в третий день ПМЭФ-2026

Концерт «В ритме лета» объединил сотни жителей и гостей Северной столицы
Shutterstock

В третий день Петербургского международного экономического форума на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся концерт «В ритме лета».

Мероприятие организовал Фонд Росконгресс при участии «Русской Медиагруппы». Информацию подтвердила пресс-служба холдинга.

Событие стало кульминацией культурной программы ПМЭФ-2026 и фестиваля «Петербургские сезоны». Шоу объединило сотни жителей и гостей Северной столицы.

На сцене, развернутой на фоне фасада Эрмитажа, выступили артисты: Seville — участница группы ARTIK & ASTI — исполнила популярные композиции, певица Жасмин порадовала публику хитами, итальянский певец Умберто Тоцци выступил с эстрадной программой.

Шоу мог посетить каждый житель и гость города. Вход на Дворцовую площадь сделали бесплатным.

 
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