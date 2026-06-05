Концерт «В ритме лета» прошел на Дворцовой площади в третий день ПМЭФ-2026

В третий день Петербургского международного экономического форума на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся концерт «В ритме лета».

Мероприятие организовал Фонд Росконгресс при участии «Русской Медиагруппы». Информацию подтвердила пресс-служба холдинга.

Событие стало кульминацией культурной программы ПМЭФ-2026 и фестиваля «Петербургские сезоны». Шоу объединило сотни жителей и гостей Северной столицы.

На сцене, развернутой на фоне фасада Эрмитажа, выступили артисты: Seville — участница группы ARTIK & ASTI — исполнила популярные композиции, певица Жасмин порадовала публику хитами, итальянский певец Умберто Тоцци выступил с эстрадной программой.

Шоу мог посетить каждый житель и гость города. Вход на Дворцовую площадь сделали бесплатным.