Россиянам объяснили, почему базовые подписки перестали быть «все включено»

Базовая подписка в цифровых сервисах перестала быть «все включено». Для разных категорий контента нужны отдельные дополнительные подписки, а некоторые фильмы и сериалы продают по отдельности. В итоге сумма, которую тратит зритель, может вырасти в несколько раз. О том, почему так происходит и что будет дальше, «Газете.Ru» рассказал Владислав Дубров, генеральный директор онлайн-кинотеатра и сервиса интерактивного телевидения 24ТВ.

По словам эксперта, контент всегда делился на несколько типов монетизации: подписка, реклама и оплата за конкретный фильм или доступ к нему на ограниченный срок.

«Дорогие новинки чаще продаются отдельно, потому что права на них стоят дороже и их нужно окупать. Раньше так чаще всего поступали с голливудскими релизами: сначала они распространялись по модели доступа на ограниченный срок, после чего их уже включали в подписки. Таким образом, дополнительные подписки были всегда, просто сейчас они обходятся дороже», — объясняет Дубров.

Гендиректор 24ТВ отмечает, что уход западных платформ не означает снижения конкуренции. Российский рынок, по его словам, перегрет по количеству игроков.

«Несколько крупных онлайн-кинотеатров и экосистем конкурируют за одного и того же пользователя. В таких условиях площадки стараются сдерживать цены — стоит их поднять, и аудитория может уйти на другую площадку», — подчеркивает он.

«Мы все помним времена, когда доступ популярным сервисам стоил 150–200 рублей в месяц, а годовую подписку можно было взять за символические деньги. Тогда сервисы активно набирали аудиторию и для этого держали цены ниже реальной стоимости продукта. Со временем они стали поднимать цены, чтобы выйти на самоокупаемость», — рассказывает Дубров.

Часть аудитории действительно может уйти на пиратские сервисы, особенно если стоимость подписок продолжит расти, признает эксперт. Но это не единственный сценарий.

«Пользователи уже начинают экономить: кто-то сокращает количество подписок, кто-то комбинирует платные и бесплатные варианты, кто-то переходит на сервисы с рекламной моделью», — поясняет он.

По словам Дуброва, сильно повышать цены на подписки сервисы не смогут — аудитория не выдержит финансовую нагрузку.

«В условиях высокой конкуренции площадки стараются сдерживать цены. Поэтому рынок, вероятно, будет двигаться в сторону гибридных моделей. Подписка никуда не исчезнет, но будут появляться более гибкие форматы», — прогнозирует эксперт.

Он уточняет, что компании будут предлагать более дешевые варианты подписок, в которых пользователь получает доступ ко всей библиотеке кинотеатра, но с рекламными вставками. Именно за счет рекламы такие тарифы стоят дешевле классических.

«Параллельно будут набирать популярность форматы вроде FAST-каналов — бесплатных онлайн-каналов с готовой сеткой вещания, где контент показывается со встроенной в него рекламой», — резюмирует Владислав Дубров.

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