Юристы объяснили, почему сервисы не предупреждают о списаниях за подписки, несмотря на закон

Юристы Божор и Завертяев: закон о списаниях за подписки ввел в заблуждение

Сервисы продолжают списывать деньги за подписки без предупреждения, несмотря на вступивший с 1 марта закон, который обещал россиянам получение уведомлений о предстоящих списаниях. На самом деле сервисы, ссылаясь на отсутствие такого требования в законодательстве, правы. Об этом «Газете.Ru» рассказали юристы.

Как рассказал Михаил Божор, партнер, руководитель практики цифрового права «Афонин, Божор и партнеры», новый закон дает пользователю право в любой момент удалить свои платежные данные из сервиса, а владелец сервиса обязан сразу после этого прекратить списания с «отвязанной» карты.

«Однако сервисы по-прежнему не обязаны уведомлять своих пользователей о предстоящих списаниях. Нет такой обязанности и у банков. Пока банк не получит от вас или от сервиса запрос на прекращение автоматических платежей, списания будут происходить. Единственный вариант узнать, будут списаны средства или нет — зайти в личный кабинет сервиса и проверить информацию об активных подписках и привязанных картах», — поясняет Божор.

По словам эксперта, первоначальная версия законопроекта была гораздо жестче. В ней предусматривалась обязанность владельцев сервисов направлять пользователям сообщение о предстоящем платеже не позднее чем за день до даты списания с указанием способа отказа от подписки. Однако в финальную версию закона это положение не вошло.

Андрей Завертяев, руководитель компании «Завертяев и партнеры», подтверждает: итоговая норма гораздо уже, чем обсуждалось изначально.

«Закон запрещает сервису использовать для периодических платежей те банковские реквизиты, от использования которых потребитель уже отказался, и обязывает сервис принять такой отказ. Слов о предварительном уведомлении перед каждым списанием в действующей формулировке нет. Поэтому если сервисы сейчас говорят, что закон не обязывает их присылать напоминание, — формально они правы», — объясняет Завертяев.

Массовое ожидание, что сервисы будут предупреждать о списаниях, возникло не на пустом месте. В ранней версии законопроекта такая норма действительно была. В публичном поле долго обсуждалась именно эта концепция, и часть новостей продолжала пересказывать первоначальный замысел, а не финальную норму.

«Из-за этого у пользователей сложилось вполне логичное, но юридически неточное ожидание: раз «закон о подписках» приняли, значит, сервис теперь обязан каждый раз заранее напоминать о списании. На самом деле закон в нынешнем виде решает другую проблему — ситуацию, когда человек отвязал карту, а деньги продолжают списывать», — отмечает Завертяев.

Божор уточняет, что для запуска автопродления разовое согласие при оформлении подписки может иметь значение, если условия были раскрыты ясно. Но эта галочка не создает обязанности сервиса предупреждать перед каждым платежом.

«Разовое согласие на условия подписки — это одно, а отдельное уведомление перед каждым списанием — совсем другое. Второе в первоначальном проекте обсуждалось, но в финальный закон не вошло», — поясняет Божор.

Божор обращает внимание на еще одну важную особенность: новый закон распространяется именно на услуги, но не на товары или лицензии на контент.

«Если сервис предлагает не услугу, а лицензию на кино и музыку или регулярную доставку товаров, то на его владельца новое требование не распространяется. Среди таких сервисов — онлайн-кинотеатры, доставщики продуктов или витаминов, социальные сети с премиум-подписками», — отмечает эксперт.

Таким образом, рассчитывать на уведомления о предстоящих списаниях не стоит. Единственный способ контролировать свои подписки — самостоятельно проверять активные платежи в личном кабинете каждого сервиса и своевременно отвязывать карты, если пользоваться подпиской больше не планируется, резюмировали юристы.

Ранее траты россиян на онлайн-подписки взлетели до 30 тыс. рублей.