В Петербурге подросток поджег трансформатор по заданию неизвестных

В Петербурге задержали подростка, который поджег трансформатор у железной дороги по заданию неизвестного куратора. Об этом сообщает Управление Росгвардии региона.

Очевидец сообщил в полицию, что неизвестный с помощью ветоши, пропитанной горючей жидкостью, совершил поджог трансформатора. Свои действия злоумышленник снимал на видео, а затем побежал по рельсам в сторону проспекта Маршала Блюхера.

Поджигателя задержали, им оказался 16-летню юноша. По предварительной информации, поджог он совершил по указанию неизвестного куратора, который связался с ним в мессенджере. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Нефтеюганске девятиклассник сжег четыре машины по заданию неизвестных. В июне 2025 года в полицию Нефтеюганска поступило четыре сообщения о возгорании машин в разных микрорайонах города. Три иномарки получили значительные повреждения, следователи установили, что причиной всех возгораний стали поджоги. На допросе подросток рассказал, что поджег автомобили, следуя инструкциям неизвестных.

Ранее в Омской области семиклассника арестовали за диверсию.

 
