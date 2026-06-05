Росавиация выдала сертификат региональному самолету Ил-114-300 на ПМЭФ

Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало сертификат региональному самолету Ил-114-300. Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного экономического форума. Информацию о сертификации воздушного судна подтвердил Ростех.

Ведомство вручило документы на турбовинтовой самолет и двигатель ПД-8 для «Суперджет». Эти бумаги разрешили запуск серийного производства обеих разработок.

«Это входной билет на отечественный рынок гражданской авиации. Для этого предприятия Ростеха провели глубокую модернизацию практически всех систем воздушного судна. Самолет исполнен в базовой компоновке на 66 мест. Оснащен новыми российскими турбовинтовыми двигателями, современной авионикой, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и эргономичным интерьером пассажирского салона», — подчеркнул Мантуров.

Представитель кабмина подтвердил способность российской промышленности создавать сложные наукоемкие изделия полного цикла. Сроки разработки сократились вдвое. На аналогичные продукты в мире ушло порядка 12 лет. В России работу завершили быстрее.