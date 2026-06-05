Мужчина рассказал о последствиях ожога пениса

Британец подал в суд на компанию Virgin Atlantic за пролитый на пенис кипяток

Британец рассказал о последствиях ожога пениса из-за пролитого на пах кипятка на борту самолета, пишет Metro.

Николас Гиббс подал в суд на авиакомпанию Virgin Atlantic после того, как во время полета ему на пах пролился горячий напиток. Мужчина утверждает, что ожоги оказались настолько серьезными, что его жизнь «никогда не будет прежней».

По словам Гиббса, бортпроводники поставили горячий напиток на поднос перед ним, который был наклонен и не очищен от остатков еды. Почти сразу стакан соскользнул ему прямо на колени.

«Я был в абсолютной агонии. Боль была просто невыносимой», — вспоминает он.

Николас утверждает, что помощь ему оказали не сразу: он почти час сидел в мокрой одежде, пока ему не обработали ожог и не наложили повязку.

К тому моменту, по его словам, пенис уже покрылся волдырями. Гиббс также заявил, что после прилёта авиакомпания обещала организовать медицинскую помощь в аэропорту, но никто так и не появился.

Теперь мужчина судится с Virgin Atlantic, утверждая, что последствия травмы серьезно повлияли на его жизнь и отношения.

«Мы с партнершей надеялись уже стать родителями», — сказал он.

Представители авиакомпании принесли извинения и заявили, что горячие напитки подаются по стандартным процедурам безопасности.

Ранее сообщалось, что мужчине выплатят €12 тысяч за лечение кривого пениса, усилившее деформацию.