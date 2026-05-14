Мужчине выплатят €12 тысяч за лечение кривого пениса, усилившее деформацию

Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Мужчине в Португалии выплатят €12 тысяч за «бесполезное» лечение кривого пениса, пишет Cmjornal.

Центральный гражданский суд Лиссабона приговорил уролога к выплате €12 тысяч пациенту за применение лазерной терапии, не имеющей научных доказательств. Метод лечения болезни Пейрони не был рекомендован Колледжем специальности, назван «бесполезным», а его долгосрочные результаты неизвестны.

Суд счел, что врач руководствовался «потребительскими» мотивами и желанием получить финансовую выгоду. В 2019 году пациент заплатил €2574 за процедуры, включавшие лазер, витамин D, массаж простаты и антибиотики. Вместо улучшения деформация усилилась — мужчина лишился возможности вступать в проникающий половой акт, хотя эрекция сохранилась.

Изначально пострадавший требовал €150 тысяч за моральный ущерб и стоимость лечения. Уролог и клиника подали апелляцию, но Апелляционный суд подтвердил приговор.

Ранее мужчина лишился трети полового члена из-за редкого рака.

 
