Россиянам объяснили, почему лицо выглядит уставшим в конце рабочего дня

В конце рабочего дня работники могут сталкиваться с отеками, потускнением кожи, а также уставшими взглядом и внешним видом в целом. Причинами такого состояния могут быть стресс, длительное сидение за компьютером и сухой офисный воздух. Об этом газете «Известия» рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По словам специалиста, в конце трудового дня есть риск столкнуться с отечностью и тусклым цветом лица на фоне нарушения венозного оттока и застоя крови в капиллярах при долгой сидячей работе. В то же время стресс провоцирует выброс кортизола, разрушающий коллаген и гиалуроновую кислоту, которые отвечают за упругость кожи. А сухость в офисе ускоряет процесс потери влаги через эпидермис.

Врач предупредила, что напряжение глаз при длительной работе за компьютером провоцирует спазм мышц, из-за чего могут формироваться мимические морщины. При этом на скорость появления симптомов усталости влияет генетика. Также немаловажную роль играет и индивидуальная эффективность лимфатического дренажа.

«Кроме того, кортизол сужает микрососуды дермы, ухудшая поступление кислорода и питательных веществ к коже. Лицо может выглядеть бледным, могут появиться темные круги под глазами», — добавила эксперт.

Она отметила, что выраженность усталости различается из-за генетических особенностей структуры соединительной ткани. Работники с более рыхлой подкожной клетчаткой и слабыми сосудистыми стенками отек быстрее сталкиваются с застоем крови.

Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко до этого говорила, что интерьер рабочего места напрямую влияет на эмоциональное состояние сотрудников. Грамотно организованное пространство помогает снизить уровень тревожности и легче справляться с нагрузкой.

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