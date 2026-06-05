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«Усталость считается стандартом»: названы признаки того, что вы слишком много работаете

Психолог Данилова: усталость, не проходящая после отдыха, — тревожный сигнал
AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Высокая занятость и постоянная вовлеченность в работу все чаще воспринимаются как показатель эффективности. Многие привыкают жить в режиме плотного графика, считая усталость естественной частью жизни. Однако за этим может скрываться системная перегрузка, ведущая к эмоциональному истощению, рассказал «Газете.Ru» психолог Наталья Данилова.

Один из первых сигналов — усталость, не проходящая даже после отдыха. Человек может спать достаточно, брать выходные или отпуск, но не чувствовать восстановления.

«Когда человек долго находится в напряжении, организм перестает полноценно восстанавливаться. Отдых становится формальным», — объясняет Данилова.

Второй признак — снижение концентрации и эффективности. Задачи начинают требовать больше времени, увеличивается количество ошибок, внимание рассеивается. Человек пытается компенсировать это дополнительными усилиями, что только усиливает перегрузку.

«Возникает замкнутый круг: чем хуже концентрация, тем больше времени уходит на работу, и тем сильнее становится усталость», — отмечает психолог.

Происходят эмоциональные изменения. Человек становится более раздражительным, чувствительным к мелочам, быстрее устаёт от общения. Даже незначительные ситуации вызывают непропорционально сильную реакцию. У психики снижается ресурс на саморегуляцию.

Далее наступает потеря интереса к работе. То, что раньше вызывало вовлеченность, начинает восприниматься как обязанность.

«Это один из ключевых признаков выгорания. Работа перестает приносить смысл, остается лишь нагрузка», — говорит Данилова.

При длительном игнорировании сигналов появляется ощущение опустошенности, снижается энергия, ухудшается самочувствие. Могут возникнуть проблемы со сном и иммунитетом.

Одна из причин, почему люди не замечают проблему, — нормализация такого состояния. Когда высокая занятость становится привычной, человек перестает воспринимать ее как проблему.

«Многие считают усталость стандартом. Но это не норма, а сигнал, что баланс нарушен», — подчеркивает специалист.

Важную роль играет установка на постоянную продуктивность. Человек испытывает тревогу, если не занят работой, и воспринимает отдых как потерю времени.

Остановка в такой ситуации — не слабость, а необходимое условие сохранения ресурса. Важно не только сокращать нагрузку, но и пересматривать отношение к работе и отдыху: четко разграничивать рабочее и личное время, осознанно включать себя в отдых без возвращения к задачам.

«Отдых — это не просто отсутствие работы. Это состояние, в котором психика действительно переключается и восстанавливается», — говорит психолог.

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