Россиянин шесть лет растлевал собственную дочь и получил 25 лет колонии

В Крыму осудили мужчину, который шесть лет растлевал свою дочь

В Крыму вынесли приговор 47-летнему мужчине, который на протяжении шести лет растлевал малолетнюю дочь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все происходило в период с ноября 2019 года по июль 2025 года. Мужчина из Бахчисарая неоднократно пытался изнасиловать свою малолетнюю дочь и совершал в ее отношении действия сексуального характера — на момент первого эпизода девочке было шесть лет. После этого ребенку потребовалась реабилитация с участием психологов.

Суд признал мужчину виновным в полном объеме по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 25 лет колонии строгого режима. После освобождения его свобода будет ограничена еще на два года.

Ранее стала известна судьба мужчины, который изнасиловал и погубил девочку Нижнем Тагиле.