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Общество

Стала известна судьба мужчины, который изнасиловал и погубил девочку Нижнем Тагиле

E1.RU: на Урале осудили мужчину, который изнасиловал и погубил 11-летнюю девочку
Руслан Кривобок/РИА Новости

На Урале вынесли приговор 40-летнему мужчине, который заманил к себе, изнасиловал и погубил 11-летнюю девочку. Об этом сообщает E1.RU.

Суд избрал Владимиру Александрову наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он будет отбывать его в колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке.

Все произошло 31 августа 2024 года в Нижнем Тагиле. Ранее судимый мужчина, живший по соседству от семьи малолетней, заманил ребенка к себе в гости, а затем изнасиловал. После содеянного он испугался разоблачения и перекрыл девочке кислород — она не выжила. После этого он спрятал ее в подвале.

До этого в Тюмени педофил затащил девочку в подъезд и чуть не изнасиловал. Другие дети, ставшие свидетелями, кричали и звали взрослых на помощь.

Ранее в Приморье педофил изнасиловал пятерых девочек.

 
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