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Общество

8-летний мальчик с аллергией на молочные продукты попробовал мороженое и не выжил

В Канаде восьмилетнего ребенка погубило мороженое, которое ему дали по ошибке
GoFundMe

В Канаде 8-летний мальчик не выжил из-за тяжелой аллергической реакции на мороженое, которое ему дали по ошибке. Об этом пишет The Kingston Whig-Standard.

В конце мая Лиам Гартланд, у которого была сильная аллергия на молочные продукты, яйца и арахисовое масло, а также тяжелая форма астмы, был с мамой Джулией на прогулке.

В кафе женщина заказала для сына замороженный десерт «Dilly Bar» на растительной основе без молочных продуктов и глютена — она много раз покупала его раньше без проблем. Официантка подтвердила, что этот продукт веганский, но в упаковке оказалось мороженое с молочными продуктами.

Через пять минут после употребления у Лиама началась анафилактическая реакция. Джулия срочно купила шприц с адреналином и вызвала скорую, но к моменту прибытия врачей мальчику стало трудно дышать.

В больнице у него произошла остановка сердца на 55 минут, что привело к серьезному повреждению мозга. После 48 часов отсутствия мозговой активности родители приняли тяжелое решение отключить его от аппаратов.

Семья пожертвовала органы Лиама нуждающимся детям. Пока неизвестно, понесет ли кто-нибудь ответственность за произошедшее. Джулия призвала рестораны перепроверять веганские продукты перед выдачей и быть бдительнее.

Ранее первоклассник попал в реанимацию с отеком Квинке из-за Choco Pie.

 
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