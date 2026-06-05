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Общество

Москвичи рассказали, как относятся к услугам нянь

Газета Взгляд выяснила, что жители Москвы положительно относятся к няням
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Газета «Взгляд» выяснила у жителей столицы, как они относятся к услугам нянь.

Значительная часть опрошенных считает, что лишняя помощь в семье не помешает. Многие признаются, что работа и быт сильно изматывают, и порой родителям просто необходим отдых или время на свои дела. В таких случаях няня становится удобным решением, особенно если бабушки и дедушки живут далеко или не могут помочь.

«Если родители слишком заняты, то няня необходима. Но если есть возможность прибегнуть к помощи родителей супругов — то почему бы и нет», — высказалась одна из респонденток.

При этом есть и скептическое отношение. Некоторые родители уверены: если есть возможность уйти в декрет и воспитывать ребенка самостоятельно, лучше не перекладывать это на постороннего человека. Главный страх — появление эмоциональной привязанности к няне у ребенка.

Компромиссный вариант для многих — няня выходного дня. По мнению участников опроса, это позволяет родителям на несколько часов отлучиться по своим делам, не прибегая к круглосуточному проживанию специалиста.

Согласно данным аналитиков издания «Т-Бизнес секреты», средняя стоимость часа работы няни в России в 2026 году достигла 368 рублей, что почти на 13,5% больше, чем годом ранее.

Лидером стала Республика Карелия, где час работы няни в среднем стоит 671 рубль. Далее идут Республика Коми с показателем 548 рублей и Ямало-Ненецкий автономный округ, где цена составляет 534 рубля в час. Москва (466 рублей) и Санкт-Петербург (490 рублей) вошли в десятку регионов с самыми высокими расценками, но не заняли первые строчки.

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