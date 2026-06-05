Женщина не выжила после родов в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону 27-летняя женщина не выжила после родов. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в одном из медицинских учреждений города — женщина не выжила после родов. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Стражи порядка предварительно установили, что к случившемуся может быть причастен врач одной из больниц в городе Новочеркасске, его задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

До этого уфимка впала в кому во время родов и не выжила. У женщины по было двое детей, но пара решилась на третьего. После прошлой беременности она едва не ослепла, поэтому медики до родов приняли решение делать кесарево.

Ранее пассажирка едва не родила в омской маршрутке.